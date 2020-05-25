Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Столб пепла на высоту до 5 км над уровнем моря выбросил вулкан Карымский, сообщила в понедельник Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Это событие на вулкане произошло в понедельник утром по местному времени. Пепловый шлейф распространился на 30 км к востоку - юго-востоку от Карымского ", - говорится в сообщении.

KVERT установил для вулкана один из наиболее угрожающих - оранжевый - цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе Карымского не проходят.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что информация о пеплопадах в населенных пунктах полуострова в ведомство не поступала.

Карымский (высота - 1 тыс. 536 м) - один из наиболее активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.