Один из крупнейших в РФ фармпроизводителей втрое увеличит мощности по выпуску антисептиков

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Фармкомпания "Эвалар" (Алтайский край) выпустила антисептик для гаджетов и намерена в 3 раза увеличить производство спиртосодержащей продукции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"На днях отгружаем первую партию специального антисептика для гаджетов на основе 70%-ного этилового спирта. Это востребованная категория на рынке", - цитирует генерального директора холдинга "Эвалар" Ларису Прокопьеву пресс-служба.

Кроме того, предприятие получило разрешение Росалкогольрегулирования на увеличение производственных мощностей антисептиков до 3 млн упаковок ежемесячно. Ранее эти мощности ограничивались разрешением на 1 млн упаковок спиртосодержащей продукции в месяц. Именно этот объем был произведен на алтайском заводе в апреле.

"Эвалар" ожидает роста спроса на антисептики даже в период ослабления режима самоизоляции, так как возвращение людей к более активной жизни "потребует более активного применения дезсредств для рук и гаджетов".

Как сообщалось, в конце марта компания перепрофилировала линию косметики под выпуск дефицитных антисептиков. Ранее завод не производил такую продукцию. Изначально планировалось загрузить мощности частично - делать в месяц 500 тыс. флаконов по 100 мл каждый, но из-за повышенного спроса решили загрузить линию на полную мощность.

"Эвалар" является одним из крупнейших в России производителей фармпродукции. Выручка, по данным компании, в 2018 году составила 9 млрд рублей. Мощность производства составляет 5 млрд таблеток и капсул в год. Кроме того, компания выпускает 6 млн туб и флаконов косметических кремов и масел, 3,5 млн флаконов галеновых препаратов, 3,5 млн упаковок фито-чая в год. С момента основания компания выпускает также БАДы.

Предприятие реализует продукцию в регионах РФ и экспортирует ее в 25 стран мира. Представительства "Эвалара" открыты в Австралии, Франции и Словакии.