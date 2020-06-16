Исследование показало, что Domestos убивает COVID-19 при чистке поверхностей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Компания Unilever заявила, что независимое исследование подтвердило эффективность ее чистящих гелей Domestos от нового коронавируса COVID-19 при обработке поверхностей. Рекламный слоган бренда - "убивает все известные микробы". Теперь к ним присоединился и коронавирус.

Свойства гелей по заказу компании проверила американская лаборатория Microbac Laboratories. Эксперты пришли к предварительным выводам, что гели Domestos убивают коронавирус как в неразбавленном состоянии, так и в концентрациях, рекомендованных ВОЗ (0,5% гипохлорита натрия).

Действующее вещество гелей - гиплохлорид натрия - подавляет вирус на 99,99% за минуту при использовании 4 колпачков геля на 2 литра воды. Если разбавить 1 колпачок геля в 3 литрах воды, 99% вирусов погибнет за 15 минут, утверждает компания.

На упаковках средства указано, что кожу и слизистые оболочки необходимо беречь от попадания гипохлорида натрия. Если гель попадет на руки, их нужно тщательно промыть, а лучше с ним работать в перчатках. Производитель также не рекомендует вдыхать пары этого вещества.