Владельцы контактного зоопарка бросили животных у владивостокского арендодателя

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Владивостокский океанариум пока оставил себе животных из обитателей контактного зоопарка, которых бросили бывшие владельцы из-за долга по аренде. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города. Судьбу животных решит суд.

Это два енота, два дикобраза, филин, ворон, белка, улитки-ахатины и пара попугаев.

Зоопарк, расположенный в здании океанариума, задолжал за аренду 350 000 рублей. Организация отклонила все предложения о рассрочке долга и съехала. Сотрудники океанариума обнаружили животных через несколько дней.

"Во время обхода обнаружили в пустующем зоопарке нескольких животных. Они находились там без еды и питья, запах стоял ужасный, так как за животными никто не убирал долгое время", - сообщили в мэрии.

"Я видел этих животных ещё до того, как их бросили, они были спокойнее. После длительного отсутствия нормального ухода и питания животные стали агрессивными, очевидно, что они находятся в стрессовом состоянии. Также на животных обнаружены паразиты. Сейчас мы будет заниматься их реабилитацией", – пообещал главный сотрудник живой экспозиции океанариума Руслан Крюк.

Всех животных осмотрели специалисты и подобрали им рацион. Расходы на их содержание возьмут на себя сотрудники океанариума. Организация планирует оставить животных у себя, решив вопрос о праве собственности через суд.