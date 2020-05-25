За передумавших работать в "красной зоне" самарских медиков будут отвечать их главврачи

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Самарской области предупредило главврачей больниц о личной ответственности за отказ медиков работать в COVID-отделениях, после того как их кандидатуры с их согласия уже внесли в списки таких сотрудников.

Как сообщается в письме регионального Минздрава, опубликованном в твиттере лидера профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой, в регионе выявлены случаи, когда сотрудники медицинских организаций начали отказываться от работы с COVID-пациентами в "красной зоне".

"Каждый такой случай будет рассматриваться министерством индивидуально. По итогам в отношении руководителя учреждения (по основному месту работы отказавшегося сотрудника) будет приниматься решение о соответствии его занимаемой должности", - говорится в сообщении.

В региональном министерстве "Интерфаксу" подтвердили существование такого распоряжения. "В данном письме идет речь о предоставлении недостоверной информации отдельными учреждениями здравоохранения. В соответствии с приказом министерства руководители учреждений представили пофамильные списки специалистов, готовых к временной работе в ковидных госпиталях с учетом их согласия. Однако на этапе трудоустройства от сотрудников отдельных учреждений поступили отказы от трудоустройства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, учитывая, что пофамильные списки были представлены самими учреждениями, коронавирусные госпитали рассчитывали на их трудоустройство и своевременное восполнение своего кадрового состава.

"Ответственность за достоверность предоставленной информации возложена на руководителей, в связи с чем и было направлено данное письмо. Вместе с тем, учитывая меняющуюся ситуацию в условиях борьбы с COVID-19, эти случаи подлежат индивидуальному рассмотрению, о чем и указывается в письме",- сказал представитель Минздрава.