Полиция ищет неизвестных, пожаривших шашлыки на Вечном огне в Кронштадте

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга ищет людей, которые готовили шашлыки на Вечном огне в Кронштадте. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

24 мая около 23:00 к Вечному огню над могилой рабочих и матросов на Якорной площади в Кронштадте подъехал автомобиль Skoda Octavia. Из него вышли несколько человек и "начали готовить пищу на пламени памятника", говорится в сообщении.

Судя по фотографиям, размещенным в соцсетях, неизвестные пожарили или пытались приготовить шашлыки. На камнях у постамента оставлены шампуры.

В полицию обратился директор музея, который узнал об инциденте из соцсетей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мемориал является братской могилой участников вооруженного восстания 1921 года. В ней захоронены члены экипажей кораблей и жители города.