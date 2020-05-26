Оставшиеся без работы стриптизерши в Якутске стали доставлять пиццу

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Танцовщицы жанра go-go и стриптизерши, которые из-за ситуации с коронавирусом остались без работы, стали курьерами службы доставки еды в Якутске, сообщили агентству "Интерфакс" в Ассоциации рестораторов, отельеров и туризма Якутии.

"К нам в службу доставки еды обратились танцовщицы в жанре стриптиза, оставшиеся без работы. Мы решили нанять их в качестве курьеров. Хороших доставщиков сейчас на рынке не хватает. К тому же, в условиях кризиса надо поддерживать друг друга. Как-никак, танцовщицы являются представителями малого бизнеса", - руководитель службы доставки Александр Скрипин.

В свою очередь в якутской Ассоциации отельеров и рестораторов уточнили, что на новую работу устроились несколько девушек. У них есть своя охрана, работают они с сопровождением.

"Девушки доставляют заказ в нижнем белье. Также на них маска и перчатки. Передача проходит бесконтактным способом с соблюдением всех санитарных норм", - рассказали в Ассоциации.

Вместе с девушками в службе доставки продолжают работать курьеры-мужчины. Однако, по информации работодателей, больше чаевых от клиентов получают экс-стриптизерши.