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Псковский губернатор попросил Путина помочь с врачами и оборудованием

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил президента Владимира Путина помочь региону с медицинскими кадрами и оборудованием. Он сообщил об этом в инстаграме и объяснил, что в области был зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу - 41 случаев заражения, выявленных за сутки.

Пандемия коронавируса

По словам губернатора, в регионе и так был "характерный дефицит" медицинских кадров, сейчас нагрузка на них растет с каждым днем, ситуация становится опасной.

"Считаю, что нам нужна дополнительная помощь специалистов-медиков", - написал он.

Всего в Псковской области пока коронавирусную инфекцию выявили у 670 человек, десять заболевших умерли.

Хроника коронавируса. Май.

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В Милане после ослабления карантина открылась Галерея современного искусстваРаботники больницы в индонезийском Тангеранге ежедневно устраивают утреннюю зарядку для пациентовКанарские острова начнут принимать туристов в июле по новым правилам безопасности. Пандемия затронула острова значительно меньше, чем материковую Испанию. По состоянию на 25 мая там зарегистрировано 2,3 тыс. случаев (в Испании в целом – 236 тыс.).25 мая. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о снятии режима ЧП в Токио и в прилегающих к нему префектурах Тиба, Канагава и Сайтама, а также в префектуре Хоккайдо на севере Японии. В общей сложности более 16 тыс. человек получили положительный результат теста на COVID-19 в Японии. Умерли более 800 человек.25 мая. В Милане военная авиация устроила авиашоу, чтобы поддержать врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией22 мая. В одной из школ филиппинской Манилы прошел "кибер-выпускной". 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В Милане после ослабления карантина открылась Галерея современного искусства
Хроника 09 января – 27 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Псковская область Михаил Ведреников коронавирус Владимир Путин

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