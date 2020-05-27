Псковский губернатор попросил Путина помочь с врачами и оборудованием

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил президента Владимира Путина помочь региону с медицинскими кадрами и оборудованием. Он сообщил об этом в инстаграме и объяснил, что в области был зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу - 41 случаев заражения, выявленных за сутки.

По словам губернатора, в регионе и так был "характерный дефицит" медицинских кадров, сейчас нагрузка на них растет с каждым днем, ситуация становится опасной.

"Считаю, что нам нужна дополнительная помощь специалистов-медиков", - написал он.

Всего в Псковской области пока коронавирусную инфекцию выявили у 670 человек, десять заболевших умерли.