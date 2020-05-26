Песков пообещал узнать о состоянии здоровья Кадырова

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не располагает информацией о состоянии здоровья главы Чечени Рамзана Кадырова, и пообещал прояснить ситуацию.

Журналисты во вторник поинтересовались у Пескова, в какой больнице он лечился от коронавируса. Песков сказал: "В одной из столичных больниц".

На уточняющий вопрос, возможно ли, что в этом же стационаре находился или находится Кадыров, пресс-секретарь президента ответил: "Я не располагаю, к сожалению, никакой информацией (о состоянии Кадырова). Я просто ничего не знаю о состоянии его здоровья, но обязательно справлюсь".

"Я обязательно узнаю, и мы еще с вами вернемся к этому вопросу", - пообещал Песков.

В пятницу информированный источник в медицинских кругах Москвы сообщил "Интерфаксу", что Кадыров находится под меднаблюдением из-за подозрения на коронавирус. Другой источник сообщил агентству, что в четверг в Москву из Грозного чартерным рейсом прилетел самолет А-319, однако не уточнил, кто находился на его борту.

При этом председатель парламента Чечни Магомед Даудов опроверг информацию о болезни Кадырова.