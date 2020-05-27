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ИМЭМО РАН и "Интерфакс" проведут онлайн-сессию "Примаковских чтений"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В пятницу, 29 мая, в 12:00 в информационном агентстве "Интерфакс" состоится первая онлайн-сессия "Примаковских чтений" на тему "Россия и постковидный мир".

В ней примут участие Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН; Александр Дынкин, президент ИМЭМО РАН, академик РАН; Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума неправительственной организации "Совет по внешней и оборонной политике". Ведущий - Михаил Швыдкой, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству.

Основные темы дискуссии: полицентризм, биполярность, мир без полюсов; приоритетность угроз: стратегическая нестабильность, пандемии, климатические изменения, компьютерный терроризм; контроль вооружений: быть или не быть.

Узнать подробнее об аккредитации можно по этой ссылке. Трансляция будет доступна на странице анонса и на сайте форума https://www.primakovreadings.com/.

"Примаковские чтения онлайн" - это новый совместный проект ИМЭМО РАН и "Интерфакса". В рамках проекта на площадке агентства состоится серия онлайн-встреч экспертов, политических и общественных деятелей, на которых будут обсуждаться актуальные проблемы международных отношений и мировой экономики в период кризиса. Проект реализуется при поддержке Фонда Горчакова.

Интерфакс

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