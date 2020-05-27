В Орле обрушилась кровля спортзала

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Орле обрушилась кровля спортивного зала в пристройке к многоквартирному дому.

Обрушение произошло в пристройке жилого дома №23 по улице Наугорское шоссе на площади 150 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Как уточнили "Интерфаксу" в ведомстве, пристройка была нежилой, она располагается рядом с общежитием.

Следственное управление СКР по региону организовало доследственную проверку. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего. Проверяется документация объекта.