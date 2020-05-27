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Житель Прикамья получил пожизненный срок за убийство двух девушек

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Суд в Пермском крае приговорил местного жителя к пожизненному сроку заключения за убийство двух девушек в 2018 году, сообщается на сайте регионального СУ СКР в среду.

Суд установил, что летом и осенью 2018 года обвиняемый на пустыре в городе Соликамске зарезал двух девушек и похитил их мобильные телефоны. Отмечается, что ранее мужчина уже неоднократно был судим за хищения.

Останки первой жертвы были найдены в декабре 2018 года, а второй - в августе 2019 года.

Суд признал фигуранта виновным по пункту "а" части 2 статьи 105 (убийство двух лиц) и части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.

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