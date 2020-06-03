Силуанов пообещал обсудить "обеление" легкой промышленности

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Минфин, Минпромторг и Федеральная налоговая служба обсудят возможности "обеления" российской легкой промышленности, сосредоточившись на снижении объемов нелегального импорта и наращивании экспортного потенциала. Об этом президенту Владимиру Путину сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Сейчас нужно сделать так, чтобы большие объемы нелегальной продукции, которые сделали менее конкурентоспособным наш отечественный потенциал легкой промышленности, минимизировались, чтобы минимизировалось поступление таких товаров, особенно из Китайской народной республики. Для этого маркировку надо вводить (мы договорились об этом), бороться с контрафактом таможенными мерами", - сказал он.

"Основная наша задача - сейчас, после кризиса, сделать конкурентоспособной нашу отечественную промышленность. Мы сейчас приняли решение по лизингу, поддержке в переоборудовании мощностей. Увеличивать надо экспортные возможности. В этом направлении нужно думать и поддержать коллег из легкой промышленности, чтобы мы не только расширяли внутренние возможности, но и думали, как занять и экспортные ниши. На это мы с коллегами из министерства промышленности будем в первую очередь обращать внимание, и национальный план выхода экономики из кризиса нацеливает на такие решения", - добавил Силуанов.

Он отметил, что легкая промышленность пострадала из-за пандемии не так сильно, как некоторые другие отрасли. "По показателям отгрузки за январь-апрель снижение составило 9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Это хоть и пострадавшая отрасль, но не так сильно, как ряд других отраслей, по которым принимали решение вообще о закрытии отраслей", - сказал он. Министр добавил, что и налоговая нагрузка отрасли не высокая - объем уплаченных налогов к объему выручки с учетом страховых взносов составляет примерно 6,5%.

Силуанов не поддержал предложение установить для предприятий отрасли льготную ставку страховых взносов.

С таким предложением на совещании выступил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. По его словам, тариф можно понизить до 7,6% на пять лет, как это раньше было сделано для территорий опережающего развития.

"Это решение позволит повысить конкурентоспособность отрасли и, откровенно говоря, отрасль обелить. Это проблема старая, но действительно, часть зарплат, к сожалению, по-прежнему, выплачивается в серую из-за высокой налоговой нагрузки на фонд оплаты труда. Уверен, что частично выпадающие доходы могут быть покрыты за счет легализации отрасли, как это произошло в сфере IT, когда было принято решение об установлении пониженных взносов страховых платежей там", - сказал глава региона.

Силуанов напомнил, что легкая промышленность может пользоваться льготами, в том числе, и по страховым взносам, предусмотренным для малого и среднего бизнеса, так как фактически была отнесена к льготной категории, работающей в сегменте малого и среднего предпринимательства.

"По легкой промышленности было принято решение, что к сегменту МСП относятся предприятия, имеющие численность до 1000 человек. Это большие предприятия. А в среднем по РФ к малым и средним относятся 150-200 человек, то есть по сути дела, отрасль может использовать льготы и преференции, которые есть для предпринимателей МСП", - пояснил министр, напомнив, что в частности, для МСП принято решение о пониженной ставке страховых взносов 15% для зарплат выше МРОТ. Он назвал это серьезным подспорьем.

"Что касается пониженных ставок по страховым вносам, было предложение 7,6% или вообще отнести предприятия легкой промышленности к таким же преференциальным режимам, как ТОСЭРы и ОЭЗы, здесь надо проработать. Понятно, что значительная часть затрат предприятий легкой промышленности - это затраты на зарплату, но это не такие затраты, как в IT-компаниях, по которым приняли решения о льготной ставке страховых взносов 14%. А так как большая часть (предприятий легкой промышленности - прим. ИФ) - это МСП, то они могут воспользоваться ставкой 15%", - отметил Силуанов.

Владимир Путин в свою очередь попросил Силуанова вместе с Минпромторгом еще раз посмотреть, как на практике работают меры поддержки малого и среднего бизнеса и какие предприятия отрасли легкой промышленности могут воспользоваться ими, а какие нет, и в каком "реально состоянии они находятся, и исходя из этого при необходимости донастроить эту систему поддержки".

Помимо этого, глава государства посчитал справедливым предложение о закупках компаниями с госучастием преимущественно продукции российского производства.

"Импорт нас захлестывает порой, нам нужно осваивать свой собственные рынок, поэтому предложение о том, чтобы госкомпании и компании с госучастием преимущественно закупали отечественную продукцию, я считаю абсолютно востребованным, своевременным и справедливым, потому что эта отрасль пользуется за рубежом достаточно большой господдержкой", - сказал Путин.