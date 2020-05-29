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Прокуроры проверят, как тонны дорогих лекарств от рака и ВИЧ оказались на подмосковной свалке

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Подмосковная прокуратура инициировала проверку сюжета федерального телеканала о том, что под Сергиевом Посадом нашли свалку с тоннами дорогих лекарств.

"Из сюжета следует, что тонны просроченных дорогостоящих лекарств выброшены в поле. Среди них – жизненно важные препараты для людей с онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией", - заявили в областном надзорном ведомстве.

Проведение проверки поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре.

Днем ранее свою проверку информации телеканала о стихийной свалке дорогих просроченных лекарств начали и в Следственном комитете. Там уточнили что это средства "для лечения вич-инфекции, онкологии, которые положены больным бесплатно и поэтому предположительно закуплены за счёт бюджетных средств".

"В сюжете озвучивается версия, что лекарства не дошли до больных, нуждающихся в них, поэтому неустановленные лица, решив сокрыть данный факт, выбросили коробки медикаментов на сумму порядка 6 млн в лесной зоне вблизи г. Сергиева Посада", - говорится в пресс-релизе.

Сюжет показал телеканал "Россия 1". О свалке также писало местное издание "Копейка", по его сведениям, жители района "регулярно находят кучи различных просроченных лекарственных препаратов в том числе от вич, которые неизвестные выкидывают прямо около дорог или на опушке леса". Они утверждают, что медицинские отходы "Газелями" вываливают на территории заброшенного детского лагеря.

СКР прокуратура Подмосковья Сергиев Посад Московская область

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