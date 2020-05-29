Прокуроры проверят, как тонны дорогих лекарств от рака и ВИЧ оказались на подмосковной свалке

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Подмосковная прокуратура инициировала проверку сюжета федерального телеканала о том, что под Сергиевом Посадом нашли свалку с тоннами дорогих лекарств.

"Из сюжета следует, что тонны просроченных дорогостоящих лекарств выброшены в поле. Среди них – жизненно важные препараты для людей с онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией", - заявили в областном надзорном ведомстве.

Проведение проверки поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре.

Днем ранее свою проверку информации телеканала о стихийной свалке дорогих просроченных лекарств начали и в Следственном комитете. Там уточнили что это средства "для лечения вич-инфекции, онкологии, которые положены больным бесплатно и поэтому предположительно закуплены за счёт бюджетных средств".

"В сюжете озвучивается версия, что лекарства не дошли до больных, нуждающихся в них, поэтому неустановленные лица, решив сокрыть данный факт, выбросили коробки медикаментов на сумму порядка 6 млн в лесной зоне вблизи г. Сергиева Посада", - говорится в пресс-релизе.

Сюжет показал телеканал "Россия 1". О свалке также писало местное издание "Копейка", по его сведениям, жители района "регулярно находят кучи различных просроченных лекарственных препаратов в том числе от вич, которые неизвестные выкидывают прямо около дорог или на опушке леса". Они утверждают, что медицинские отходы "Газелями" вываливают на территории заброшенного детского лагеря.