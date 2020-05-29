Минтруд предложил возместить компаниям часть расходов на COVID-тесты, маски и санитайзеры

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Минтруд предлагает разрешить компаниям проводить тесты на COVID-19, закупать маски, термометры и санитайзеры для работников частично за счет страховых взносов, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

Министерство подготовило и согласовало с отраслевыми ведомствами проект соответствующего приказа. Если его утвердят, работодатели смогут получить компенсацию расходов на покупку средств индивидуальной защиты (в частности, масок, перчаток, бахил и лицевых щитков), термометров и кожных антисептиков из средств Фонда социального страхования. Кроме того, в перечень войдет "проведение лабораторного обследования работников на COVID-19".

Размер компенсации не может превышать сумму 20% страховых отчислений предприятия за 2019 год. Действовать перечень будет, согласно сообщению пресс-службы, в 2020 году.

"Расширение перечня мероприятий, подлежащих финансированию за счет страховых взносов, поможет предприятиям при возобновлении работы обеспечить защиту здоровья сотрудников", - сказал министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков, слова которого приводят в пресс-службе.