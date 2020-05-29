Титов попросил Путина об амнистии фигурантов экономических дел в связи с 75-летием Победы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к главе государства с предложением об амнистии предпринимателей, обвиняемых или осужденных по уголовным делам экономической направленности.

"Одним из таких мероприятий, приуроченных к этому празднику, могло бы стать объявление амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Данный акт предлагается распространить в том числе на предпринимателей, привлекаемых к уголовной ответственности либо осужденных за совершение экономических преступлений", - говорится в обращении Титова, которое имеется в распоряжении "Интерфакса".

Так, по мнению бизнес-омбудсмена, стоит освободить от наказания предпринимателей, совершивших нетяжкие преступления в сфере предпринимательской деятельности и прекратить находящиеся в производстве дела и материалы в отношении таких лиц. Также предлагается освободить от не отбытого наказания лиц, осужденных за совершение экономических преступлений без применения насилия и фактически отбывших срок наказания, необходимый для применения условно-досрочного освобождения.

"Кроме того, предлагается на одну четверть сократить не отбытую часть наказания лицам, осужденным к лишению свободы на срок свыше пяти лет за умышленные преступления в сфере экономики, совершенные без применения насилия", - считает Титов.

Бизнес-омбудсмен обратил внимание президента, что амнистия предпринимателей положительно скажется на процессе восстановления экономической активности в стране.