Внутриклановый конфликт в Ингушетии закончился перестрелкой

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Перестрелка произошла в пятницу в Назрановском районе Ингушетии между членами влиятельной религиозной организации, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По предварительным данным, между жителями ингушского села Сурхахи произошла ссора на религиозной почве, некоторые решили выйти из клана баталхаджинцев. Это вызвало возмущение у других членов, ссора переросла в конфликт с применением оружия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате перестрелки несколько человек получили ранения, они госпитализированы.

В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов, они ищут стрелявших.