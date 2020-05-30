Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:25Заразились
на 29.05В России 387 623+8 572В мире 5 808 946+117 156

Внутриклановый конфликт в Ингушетии закончился перестрелкой

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Перестрелка произошла в пятницу в Назрановском районе Ингушетии между членами влиятельной религиозной организации, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По предварительным данным, между жителями ингушского села Сурхахи произошла ссора на религиозной почве, некоторые решили выйти из клана баталхаджинцев. Это вызвало возмущение у других членов, ссора переросла в конфликт с применением оружия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате перестрелки несколько человек получили ранения, они госпитализированы.

В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов, они ищут стрелявших.

Ингушетия

Новости
Пандемия коронавируса

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

В Госдуме сочли решение Трампа о разрыве с ВОЗ недальновидным

Новым и единственным владельцем "Ведомостей" стал медиаменеджер Еремин

Что произошло за день: пятница, 29 мая

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Признавший вину по "делу Голунова" полицейский дал показания на другого фигуранта

Признавший вину по "делу Голунова" полицейский дал показания на другого фигуранта

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Путин утвердил стратегию противодействия экстремизму в РФ

Пандемия коронавируса

В РФ нашли 1138 не учтенных в основной статистике погибших с коронавирусом

В РФ нашли 1138 не учтенных в основной статистике погибших с коронавирусом

Минюст решил не штрафовать за собачий лай и сработавшую сигнализацию

Минюст решил не штрафовать за собачий лай и сработавшую сигнализацию

Закрыта сделка по продаже "Ведомостей"

Закрыта сделка по продаже "Ведомостей"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');