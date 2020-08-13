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В Ингушетии расстреляли автомобиль с людьми

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В селе Сурхахи Назрановского района Ингушетии неизвестные вечером в четверг обстреляли из боевого оружия легковую машину, сообщил информированный источник "Интерфакса". В машине были люди.

"По предварительным данным, от полученных ран один человек скончался", - сказал собеседник агентства. Еще несколько человек были ранены.

Стрелявшие скрылись. Их ищут. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Убит житель Назрановского района Мухарбек Аушев, уточнил агентству источник, знакомый с ситуацией. Он допустил, что нападение может быть связано с потасовкой в селе Экажево, в результате которой были задержаны трое местных жителей с оружием.

"8 июня этого года двое молодых людей в возрасте 21 и 25 лет в сельском поселении Экажево стреляли в воздух и направляли огнестрельное оружие в сторону полицейских, высказывали угрозы в их адрес. Находившийся вместе с ними 35-летний мужчина металлической трубой нанес удары представителю власти", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что в момент потасовки, предположительно, со своим знакомым полицейским там находился и Аушев, который стал на сторону правоохранителя.

В отношении трех напавших возбудили уголовное дело по ч.1 ст.318 УК (применение насилия к представителю власти) и по статье о незаконном обороте оружия. Все трое арестованы.

"Мотивом убийства Мухарбека Аушева могла стать месть родственников задержанных по делу об избиении полицейских. Один из пострадавших правоохранителей до сих пор находится под госзащитой", - добавил источник.

Ранее информированный источник сообщал агентству о задержании в Назрановском районе автомобиля Hyundai, в котором находились трое вооруженных местных жителей. На одной из улиц в селе Экажево стражи правопорядка заметили группу подозрительных лиц, которые, предположительно, за кем-то следили. Молодых людей попросили предъявить документы, но те отказались выполнять законные требования полиции и оказали сопротивление. Все трое были задержаны. Во время досмотра у них обнаружены и изъяты автомат Калашникова калибра 7,62 мм, пистолет Макарова, боеприпасы к боевому оружию и нож.

При этом источник отметил, что задержанные являются близкими родственниками одного из активных участников межтейпового конфликта 13 марта в Экажево.

В результате инцидента от полученных ранений на месте происшествия скончался один человек, еще один был похищен, также двое участковых уполномоченных полиции, пытавшихся разнять участников потасовки, получили травмы.

Ингушетия Сурхахи Экажево МВД

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