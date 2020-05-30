В городе Сунжа взрывотехники приступили к осмотру места боя с боевиками

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - На месте боя с группой боевиков в ингушском городе Сунжа работают взрывотехники, сообщил "Интерфаксу" в субботу осведомленный источник.

По его словам, активная фаза боя завершена. "Число боевиков уточняется, но в помещении находилось не более трех человек", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.

Источник добавил, что бой проходил в помещении кафе, магазина и хозяйственной пристройки.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал, что в Сунже введен режим контртеррористической операции, была блокирована группа боевиков.