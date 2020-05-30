Прокуратура проверит сообщения об осквернении Вечного огня в Нижнем Тагиле

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку по сообщению СМИ об осквернении Вечного огня на площади Славы в Нижнем Тагиле (Свердловская область).

Пресс-служба облпрокуратуры напоминает, что, по сообщению СМИ, двое молодых людей подошли к пьедесталуи залили водой Вечный огонь.

По данным администрации города, в настоящее время Вечный огонь вновь зажжен.

Инцидент произошел вечером 29 мая, возбуждено уголовное дело по статье "вандализм".