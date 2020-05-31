Медведев проведет онлайн-совещание по итогам электронного предварительного голосования

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в воскресенье вечером проведет онлайн-совещание с региональными отделениями партии, посвященное завершению электронного предварительного голосования в партии.

В ходе мероприятия будут озвучены предварительные итоги голосования, сообщили журналистам в пресс-службе партии.

Победители представят "Единую Россию" на выборах, которые состоятся в Единый день голосования-2020.

Впервые в этом году из-за пандемии коронавируса процедура проходит полностью в онлайн-режиме. В течение недели с 25 по 31 мая включительно жители регионов, в которых в этом году проходят избирательные кампании разного уровня, голосуют за участников предварительного голосования.

В качестве избирателей зарегистрировались более миллиона человек, свой выбор уже сделали почти 900 тысяч из них.

"Единая Россия" - единственная партия в стране, у которой есть собственная блокчейн-платформа для проведения предварительного голосования в онлайне, отметили в пресс-службе.