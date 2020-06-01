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В правительстве предложили сделать "космические" закупки закрытыми

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Госзакупки в сфере космонавтики могут стать закрытыми, следует из оптимизационного пакета поправок к закону "О контрактной системе", который имеется в распоряжении "Интерфакса".

Авторы поправки предложили использовать закрытые способы определения поставщика для закупок на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства, на создание космических материалов и космических технологий, на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, использование и утилизацию космической техники.

Оптимизационный пакет поправок, который сокращает число видов закупочных процедур, предусматривает проведение закрытых закупок только четырьмя способами - в виде закрытого аукциона и закрытого конкурса, а также закрытых аукциона и конкурса в электронной форме. Последние должны проводиться на специализированной электронной торговой площадке. Проведение закрытых госзакупок должно быть согласовано с Минфином.

Также в оптимизационный пакет поправок вошли положения, определяющие порядок проведения закрытых закупочных процедур, заключения и расторжения соответствующих контрактов.

В прошлом году в Минфине отмечали низкий уровень эффективности механизма общественного обсуждения госзакупок. Летом 2019 года руководитель департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова отмечала, что на тот момент процедура общественного обсуждения реально оказывала влияние на закупку только в 0,5% случаев. "Хотим пересмотреть порядок работы этого механизма, уточнить порог цены контрактов, с которого начинает работать этот механизм, сократить время, отведенное на общественное обсуждение", - добавила тогда Демидова.

В результате в конце прошлого года правительство несколько упростило правила проведения обязательны общественных обсуждений госзакупок.

Весной-летом прошлого года был подготовлен и принят первый оптимизационный пакет поправок к N44-ФЗ. Он был направлен преимущественно на сокращение сроков проведения закупочных процедур и их упрощение. При этом отмечалось, что по этим поправкам у регуляторов и заинтересованных ведомств фактически не было разногласий, что позволило принять документ в течение нескольких месяцев.

Другие поправки, требующие доработок, согласования и т.п., регуляторы решили включить во второй, так называемый осенний (предполагалось, что он будет подготовлен и принят Госдумой в течение осенней сессии), пакет поправок.

Подготовка второго оптимизационного пакета поправок к N44-ФЗ была завершена только в мае, в том числе из-за пандемии, что потребовало оперативного изменения закупочного законодательства и корректировки других законопроектов, находящихся на стадии подготовки. В конце мая Минфин внес согласованный со всеми федеральными ведомствами оптимизационный пакет поправок к N44-ФЗ на рассмотрение правительства.

Минфин Госдума правительство коронавирус

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