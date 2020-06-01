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Рефрижератор для трупов сгорел на территории больницы в Петербурге

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - На территории петербургской городской больницы №2 сгорел рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов.

Пожар произошел 31 мая в 01:54, сообщила в понедельник пресс-служба городского главка МЧС.

"Выборгский район, ул. Есенина, д. 5, городская многопрофильная больница №2: на территории в рефрижераторе размером 2 на 6 м, высотой 3 м горел компрессор кондиционера на площади 3 кв.метра", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавших в результате возгорания нет. Контейнер не вскрывался.

Между тем, по сообщениям местных СМИ, внутри могли находиться пять тел. По предварительным данным, умершие были инфицированы COVID-19.

Как сообщалось, в конце апреля в Петербурге появились восемь мобильных холодильных установок для складирования тел умерших в больницах. Тогда в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева "Интерфаксу" сообщали, что пока рефрижераторы не используются по назначению и подготовлены "для подстраховки".

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