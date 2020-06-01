Возгорание рефрижератора для трупов в Петербурге не повредило тела

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Тела внутри загоревшегося рефрижератора для трупов в Петербурге не повреждены, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

По его словам, в 2 утра понедельника из-за возгорания компрессорной установки загорелся рефрижератор, принадлежащий городскому патологоанатомическому бюро. Пожарные быстро локализовали огонь, и теперь инцидент расследует отдел дознания.

"Изнутри контейнер остался абсолютно интактным (неповрежденным - ИФ). Пять тел, которые находились внутри, не пострадали", - отметил Сарана.

Как сообщалось, на территории петербургской городской больницы №2 сгорел рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов. По предварительным данным, умершие были инфицированы COVID-19.

В конце апреля в Петербурге появились восемь мобильных холодильных установок для хранения тел умерших в больницах. Тогда в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева "Интерфаксу" сообщали, что пока рефрижераторы не используются по назначению и подготовлены для подстраховки.