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Песков переадресовал ЦИК вопрос об упрощении порядка голосования по Конституции

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать дискуссию, развернувшуюся вокруг предложений ЦИК об упрощении порядка общенародного голосования.

На замечание о том, что, по мнению экспертов, это повысит риск фальсификаций, представитель Кремля сказал: "Я не стал бы становиться участником данной экспертной дискуссии. Здесь авторитетным и специализированным органом является ЦИК, и именно на его мнение стоит ориентироваться".

Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин объявит голосование по Конституции тогда, когда посчитает необходимым. Так Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что Путин может в начале текущей недели объявить о дате голосования по поправкам, и этой датой может стать 1 июля.

Ранее в понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на проект порядка проведения голосования по поправкам к Конституции, что ЦИК предлагает выдавать избирателям бюллетени без внесения их паспортных данных в список участников голосования и разрешать гражданам голосовать на дому и досрочно без уважительных причин.

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