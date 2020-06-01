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Россия в 2020 году отказалась от крупных военных учений рядом со странами НАТО

Россия в 2020 году отказалась от крупных военных учений рядом со странами НАТО
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Россия в этом году не будет проводить крупные военные маневры рядом со странами НАТО, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Продолжим курс на деэскалацию ситуации в Европе. В текущем году Вооруженными силами не предусматривается проведение крупных учений вблизи границ стран - членов НАТО", - сказал он на брифинге в понедельник. Рудской добавил, что вглубь страны перенесены масштабные действия в рамках стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020".

"В дальнейшем готовы к корректировке районов учений на паритетной с альянсом основе", - сообщил Рудской.

НАТО повышает активность у границ России

Действия США вблизи российских границ угрожают сложившейся в Европе системе безопасности, заявил Рудской. Он отметил значительное повышение военной активности НАТО на фоне возможного выхода американцев из Договора по открытому небу и ранее сделанных Вашингтоном шагов в отношении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Рудской заявил, что, несмотря на пандемию коронавируса, США и страны НАТО повышают активность у границ России. По его словам, наиболее крупными стали учения "Защитник Европы - 2020" (Defender Europe 2020), в ходе которых предусматривалась переброска контингента американских войск из США в Европу.

"В учениях американская сторона планировала задействовать более 28 тысяч военнослужащих, 287 танков, 449 бронетранспортеров и 95 вертолетов. Еще 17 стран намечали сформировать свои контингенты войск, а от ОВС НАТО в Европе - привлечь пять многонациональных объединений", - сказал генерал-полковник.

Рудской считает, что "направленность учений носит явный антироссийский характер", так как практически все учебно-боевые задачи отрабатывались на полигонах вблизи российских границ, а в качестве вероятных целей для поражения рассматривались объекты на территории РФ. "Например, в ходе данных мероприятий десантные операции в Прибалтике и на Кавказе планировалось провести накануне 9 мая. Этого не произошло только из-за карантинных мер", - сказал начальник ГОУ Генштаба.

Он отметил, что при подготовке к "Защитнику Европы - 2020" "предпринимались попытки обхода положений Венского документа путем дробления крупного учения на более мелкие и привлечения к маневрам нейтральных государств".

США также резко увеличили число полетов стратегической авиации вблизи российских границ Рудской сообщил, что в апреле был зафиксирован один полет самолетов стратегической бомбардировочной авиации B-1B вдоль полуострова Камчатка, а в мае их было уже пять. Американские самолеты приближались к границе Калининградской области на расстояние до десяти километров. Дежурные истребители поднимались в воздух семь раз, в готовности к немедленному применению находились зенитные ракетные средства.

По словам начальника ГОУ Генштаба, помимо повышения активности авиации НАТО вблизи российских границ, продолжается работа по наращиванию инфраструктуры противоракетной обороны (ПРО) в Польше в дополнение к развернутому объекту США в Румынии.

Рудской отметил необходимость снизить уровень конфронтации между государствами на фоне распространения в мире коронавируса.

Военные учения "Кавказ 2012"

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Военнослужащие во время учений "Кавказ 2012" на полигоне "Раевский".Солдат во время военных учений "Кавказ 2012" на полигоне "Раевский".Стрельба высокоточным оружием из ракетного комплекса "Калибр-НК" на корабле "Дагестан" по береговой цели.Запуск боевых снарядов во время военных учений "Кавказ 2012" на полигоне "Раевский".Военнослужащие во время учений "Кавказ 2012" на полигоне "Раевский".Член экипажа ракетного корабля "Татарстан" во время учений "Кавказ 2012" в Каспийском море.Во время военных учений "Кавказ 2012" в Черном море.
Военнослужащие во время учений "Кавказ 2012" на полигоне "Раевский".
Генштаб РФ НАТО

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