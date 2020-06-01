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"Ижмех" сократил годовую чистую прибыль в 26 раз

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - АО "Ижевский механический завод" ("Ижмех", входит в Группу "Калашников") в 2019 году получило 2,7 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 26 раз меньше, чем годом ранее, говорится в отчете компании в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс".

Годовая выручка осталась на уровне 2018 года - 4,6 млрд рублей. Себестоимость увеличилась на 2,3% до 3 млрд 454,4 млн рублей. Показатель графы "Прочие доходы" снизился на 28% до 274,8 млн рублей.

Согласно бухгалтерской отчетности, кредиторская задолженность предприятия за год увеличилась с 1 630,1 млн до 1 814,3 млн рублей, дебиторская - снизилась с 2092 млн до 1 080,2 млн рублей.

"Ижмех" - единственное в России предпритяие со специализированным производством всего спектра короткоствольного оружия. Предприятие производит пистолеты Ярыгина и Макарова для силовых структур, а также гражданские образцы на их базе. Завод также выпускает охотничьи ружья, неуправляемые авиационные ракеты С-8 и С-13, комплект механических частей к зенитному комплексу "Панцирь", синтезаторы частоты для аппаратуры связи и другие изделия.

Ижмех Ижевск Калашников

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