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На Ставрополье вынесли приговор водителю грузовика за ДТП с пятью погибшими

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Апанасенковский районный суд Ставрополья вынес приговор водителю грузовика, который в августе минувшего года спровоцировал автоаварию с автобусом, жертвами которой стали пять человек, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Он признан виновным по части 5 статьи 264 (нарушение ПДД, повлекшее гибель одного или нескольких человек) УК РФ. Ему назначено наказание в виде трех лет и одного месяца с отбыванием в колонии общего режима, говорится в сообщении.

Кроме того, виновник автоаварии возместит 800 тыс. рублей за причиненный моральный ущерб.

Ночью 2 августа 2019 года на 420-м километре автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" водитель грузового Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Sunlong, следовавшим из Волгограда в Ставрополь. Пять человек, в том числе водитель автобуса, погибли на месте аварии, 16 были госпитализированы. Четверо раненых получили тяжелые травмы. Водитель грузовика не пострадал.

Ставропольский край ДТП

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