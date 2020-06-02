Последствия мощного ливня и грозы устраняют в Новосибирске

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Последствия ночной грозы и ливня устраняют муниципальные службы Новосибирска, сообщает во вторник пресс-центр мэрии.

"Сообщается о 18 протеканиях кровель многоквартирных домов, десяти подтоплениях домов частного сектора, восьми случаях большого количества воды на проезжей части", - информирует пресс-центр.

Кроме того, были затоплены участки Красного проспекта, Гусинобродского шоссе, ул. Татьяны Снежиной, ул. Высоцкого, ул. Эйхе, ул. Героев Труда, ул. Военной.

"Ситуация была оперативно нормализована силами служб городского хозяйства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех местах временные трудности с водоотводом связаны с уменьшением пропускной способности дождеприемников из-за случайного мусора, принесенного водными потоками.

Ливневая канализация сработала в штатном режиме. Заявок на подтопление объектов по причине неработающей ливневки не поступало.

"Информация по протекающим кровлям многоквартирных домов передана в аварийные службы управляющих организаций для устранения и проведения ремонтно-восстановительных работ", - сказано в сообщении.

Силами собственников и спасателями муниципальной аварийно-спасательной службы оперативно откачана вода в восьми частных домах.

По данным Западно-Сибирского УГМС, ночью 2 июня в Новосибирской области местами прошли кратковременные грозовые дожди интенсивностью до 13 мм за 12 часов.