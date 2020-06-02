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Правительство предложило создать в РФ "Социальное казначейство"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Правительство выступает с инициативой создания общенациональной системы распределения социальной помощи на всех уровнях - от федерального до муниципального.

Как сообщил источник "Интерфакса", это следует из текста проекта общенационального плана восстановления экономики в редакции от 31 мая. По словам собеседника агентства, эта система получит название "Социальное казначейство".

"Социальное казначейство" должно исполнять функции по предоставлению мер соцподдержки, которые установлены на разных уровнях власти - федеральном, региональном и муниципальном. Определяется "казначейство" как "система, повышающая адресность и эффективность мер социальной поддержки". Помимо социальных выплат, эта система будет ведать также и вопросами занятости.

Создать эту систему предлагается к декабрю 2020 года.

Тем не менее, сообщает источник, в документе нет более подробных разъяснений о том, будет ли "Социальное казначейство" отдельной структурой, какие существующие органы власти возьмут на себя ее функции и каким образом она будет управляться.

Россия

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