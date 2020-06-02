Протоиерей Смирнов призвал внести в Конституцию поправку о защите с момента зачатия

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов призвал законодателей воспользоваться отсрочкой голосования по Основному закону РФ и вынести на референдум поправку о защите внутриутробных детей.

"Хочется обратить внимание на еще один шанс, который дают нам нынешние трудности. Были предложены поправки к Конституции, но из-за эпидемии всенародное голосование было отложено на некоторое время. Возможно, следовало бы вернуться к тексту поправок и доработать их", - говорится в обращении священника, текст которого поступил в "Интерфакс".

По мнению отца Димитрия, ситуация, когда право на жизнь защищается только с момента рождения, устарела и "абсолютно не соответствует" сложившимся реалиям и научным данным. "Человеческая жизнь является величайшей ценностью и должна защищаться с момента зачатия и до естественной смерти", - считает глава патриаршей комиссии.

Он указал на то, что человек во чреве матери отличается от уже рожденного только своим формальным юридическим статусом и тем, что он не может пока самостоятельно дышать и питаться. Между тем, считает глава патриаршей комиссии, ситуация с коронавирусной инфекцией "наглядно демонстрирует", что человеческая жизнь должна защищаться независимо от этого.

"Прямо сейчас в больницах лежат люди на ИВЛ, которые не дышат самостоятельно и получают внутривенное питание, то есть не могут дышать и питаться самостоятельно. Означает ли это, что должно считать допустимым их убийство? Очевидно, что это не так. Точно так же человеческая жизнь должна защищаться на всем ее протяжении", - подчеркнул священник.

Он убежден в необходимости включения в Конституцию положения, гласящего, что государство обязано защищать человеческую жизнь с момента зачатия и до естественной смерти.

"Возвращение к тексту поправок позволило бы учесть и другой важный момент, как этого требовало общество: усилить защиту семьи и провозгласить приоритетом государственной политики России семью с детьми, а не детей, взятых в отдельности от семьи и родителей. Призываю законодателей сделать этот шаг", - заключает протоиерей Смирнов.

Накануне стало известно, что голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля. При этом процесс голосования будет растянут на неделю до этой даты, чтобы избежать очередей на избирательных участках.