Самарские медики вылечили месячного малыша, заразившегося COVID-19

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Самый маленький пациент с коронавирусной инфекцией в Самаре - месячный мальчик - выписан из больницы, сообщает во вторник минздрав региона в своем инстаграме.

"Сегодня из Самарской областной детской инфекционной больницы выписан месячный малыш, переболевший коронавирусом. Как сообщили врачи, новорожденный мальчик - житель Самарской области - заразился COVID-19 от родственников, заболевание перенесла и его мама, тоже лечившаяся в больнице" - говорится в сообщении.

Отмечается, что "дыхательная аппаратура малышу не потребовалась, но его состояние доктора оценили как среднетяжелое с учетом возрастных особенностей такого маленького ребенка". "Сейчас и мама, и ее сын чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.

По данным главного врача больницы, главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Самарской области по инфекционным болезням у детей Сергея Китайчика, в настоящее время на лечении в детском отделении находится 20 юных пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией.

"По нашим наблюдениям, тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции среди детей пока нет. Но я бы посоветовал родителям быть внимательнее к соблюдению санитарных правил, чтобы не заразить опасной инфекцией собственных детишек. По-прежнему надо избегать массовых мероприятий, контактов детей с другими людьми", - приводятся в сообщении слова Китайчика.

Всего в регионе в настоящее время зафиксировано 2724 случая коронавируса, 1072 человека выздоровели, 22 скончались.

В области введен масочный режим, ограничено посещение парков. Все действующие в регионе ограничительные меры по коронавирусу продлены до 7 июня включительно, сообщало ранее правительство Самарской области.