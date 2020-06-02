От коронавируса вылечилось более 4 тысяч человек в системе Вооруженных сил РФ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Более 4 тысяч человек в системе Вооруженных сил вылечились от коронавируса, сообщает во вторник Минобороны РФ.

Общая численность выздоровевших в ВС РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3881 человека, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства. Кроме этого, выздоровело до 340 сотрудников гражданского персонала.

В данный момент коронавирус выявлен у 1444 военнослужащих в "органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях", а также у 436 курсантов и слушателей высших военных учебных заведений и 360 гражданских специалистов.

Ранее во вторник министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что среди российских военных не допущено вспышек коронавирусных заболеваний.

"Своевременная реализация комплекса противоэпидемических мероприятий и системный круглосуточный контроль оперативного штаба за их выполнением позволили не допустить вспышек COVID-19 в воинских частях", - заявил Шойгу

"Всего с начала марта в Вооруженных силах были инфицированы 6,5 тысячи человек, более 4 тыс. 300 из них уже выписаны", - добавил он.

Министр отметил, что с 9 мая число выздоровевших ежедневно превышает количество заболевших. Кроме того, весь личный состав регулярно тестируется на коронавирус.