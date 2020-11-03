Шойгу сообщил о ежедневном уменьшении заболеваемости COVID-19 в войсках

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В российских Вооруженных силах число зараженных коронавмирусом сокращается ежедневно, эпидемиологическая ситуация в армии стабильна, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, в армии и на флоте "успешно реализуется комплекс мероприятий по борьбе с сезонными заболеваниями и новой коронавирусной инфекцией", к 5 ноября будет полностью завершена вакцинация людей от гриппа.

За полгода число армейских ПЦР-лабораторий более чем утроилось, они в общей сложности проводят до 6000 исследований в сутки, заявил министр. По его словам, в строй будут введены еще 24 лаборатории, и тогда в сутки они будут проводить до 10 000 тестов, а срок ожидания результатов сократится с четырех до трех часов.

Очередей на компьютерную томографию легких в военных медорганизациях нет, у них в общей сложности 73 томографа. КТ людям делают в день обращения, заверил Шойгу.

Также у военных создан запас средств индивидуальной защиты: 38 млн масок и респираторов, более 250 000 комплектов защитной одежды и свыше 9 млн пар перчаток. Запас наращивается, отметил министр.