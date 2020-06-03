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Завершающие "кругосветку" парусники "Седов" и "Паллада" зашли во Владивосток

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Парусники Росрыболовства "Паллада" и "Седов", участвовавшие в кругосветном плавание в честь 75-летия Победы и 200-летия открытия Антарктиды, в среду зашли во Владивосток, передал корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" с места события.

Торжественная встреча "Паллады" прошла на 33-м причале Корабельной набережной, "Седов" пока остается на рейде порта.

Экипажу "Паллады" вручили каравай и традиционного жареного поросенка. Моряков поздравил ректор Дальрыбвтуза Олег Щека, он также вручил капитану парусника Николаю Зорченко и нескольким членам экипажа медали в честь завершения кругосветки.

"216 дней назад на этом же причале мы вас провожали в кругосветную экспедицию. Вы полностью выполнили стоящее перед вами задачи. Мы гордимся тем, что вы проявили высокий профессионализм и мастерство во время этого перехода. Особенно тяжелой для вас и для нас, ожидающих на берегу, была вторая часть перехода, когда в мире начала распространяться коронавирусная инфекция, вы вынуждены были миновать несколько портов. Вы справились со всеми сложностями и еще раз доказали всему миру, что русские моряки лучшие во всем мире", - сказал ректор.

Как сообщалось, уникальная кругосветная экспедиция парусного флота Росрыболовства "Паруса мира" организована в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Паллада" вышла из Владивостока 1 ноября 2019 года. Барки "Седов" и "Крузенштерн" отправились из Калининграда 8 декабря 2019 года. Впервые в истории три парусника Росрыболовства встретились в районе Фолклендских (Мальвинских) островов и приняли участие в совместной 200-мильной регате.

На борту учебно-парусных судов проходили практику около 700 курсантов морских колледжей и вузов Росрыболовства.

С момента выхода в экспедицию фрегат преодолел более 26 тысяч морских миль, из них более 6,5 тыс. - только под парусами, прошел Тихий, Атлантический и Индийский океаны, дважды пересек экватор, посетил порты Апиа (Самоа), Папеэте (Таити), Вальпараисо (Чили), Ушуайя (Аргентина), Кейптаун (ЮАР), Сингапур.

Маршрут плавания барка "Седов" проходил через Балтийское и Северное моря, воды Атлантического и Индийского океанов. За время экспедиции пройдено около 20 тыс. морских миль, совершены заходы в семь иностранных портов."Седов" вернется в родной Калининградв октябре.

Росрыболовство Приморье

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