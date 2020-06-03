Депутат парламента Карачаево-Черкесии начал работать водителем скорой помощи

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ Народного собрания Карачаево-Черкесии Ренат Акбаев стал работать водителем на машине скорой помощи в качестве волонтера.

По его словам, он возит медиков к пациентам, у которых нужно взять анализы на COVID-19, или к тем, кто лечится на дому и кому нужно передать лекарства.

"На этот шаг меня подвигла моя однокурсница, которая находится на седьмом месяце беременности. Она два дня ждала скорую. Я подумал, что могу помочь в этой ситуации. Ввиду того, что у меня нет медицинского образования, решил в качестве волонтера стать водителем на скорой помощи", - объяснил депутат.

Акбаев - заслуженный мастер спорта России по борьбе на поясах, мастером спорта России по вольной борьбе, мастер спорта России по дзюдо, а также пятикратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, пятикратный и абсолютный чемпион России по борьбе на поясах.

Лл юю