Экс-глава "ПромСпецСтроя" осужден на 8 лет за хищение 1 млрд рублей у Минобороны

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Щербинский суд Москвы признал виновным и приговорил к лишению свободы бывшего исполнительного директора "ПромСпецСтрой Групп" по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на капремонт военных городков в Москве и Московской области. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП).

Суд признал виновным в мошенничестве, а также даче взятки в особо крупном размере бывшего исполнительного директора акционерного общества "ПромСпецСтрой Групп". С 2013 по 2015 год он действовал в составе организованной группы, трое участников которой уже ранее осуждены. За это время похитили около 1 млрд рублей, принадлежащие Минобороны РФ. Деньги выделялись для капитального ремонта военных городков в Москве и объекта в соседней области, сказали в надзорном ведомстве.

По этому же делу за совершение мошенничества осужден соучастник бывшего руководителя, подготовивший фиктивные отчетные финансово-хозяйственные документы.

Суд приговорил бывшего исполнительного директора к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 6,7 млн рублей. Его также лишили права заниматься определенной деятельностью на срок 3 года, а его соучастника - к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок 2 года.

В военной прокуратуре уточнили, что злоумышленники привлекали для выполнения государственных заказов коммерческие фирмы, подконтрольные организованной группе. Фирмы уличены в подделке документов, они получали оплату фактически невыполненных ими строительных работ.

Изъятые у сотрудника "ПромСпецСтроя" свыше 50 млн рублей обращены в доход государства. За Минобороны РФ судом признано право на взыскание с виновных суммы причиненного ущерба.