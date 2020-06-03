Путин поддержал планы главы ХМАО Комаровой баллотироваться на новый срок

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение Натальи Комаровой осенью баллотироваться на пост губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.

В ходе рабочей встречи с главой ХМАО в режиме видеоконференции президент заявил, что регион под ее руководством развивается успешно, а показатели впечатляют.

"Все это, в целом, дает вам основания претендовать на избрание в следующий раз на предстоящих выборах в сентябре этого года. Могу пожелать только вам успехов", - сказал Путин.

Президент отметил, что объем строительства в регионе значительно выше, чем в среднем по стране и составляет 44,5%. По его словам, в ХМАО численность постоянного населения растет не только за счет естественного прироста, но и за счет миграционных потоков.

Тем не менее, президент обратил внимание Комаровой на сокращение сельхозпроизводства в регионе и высокую долю аварийного жилья.

"Бюджетная обеспеченность вашего субъекта весьма высокая. Думаю, что один из приоритетов, которые можно было бы обозначить в вашей работе - расселение аварийного жилья. Здесь не нужно ждать соответствующего финансирования из федерального бюджета", - сказал Путин.