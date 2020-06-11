Путин поддержал решение губернатора Пензенской области пойти на новый срок

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев попросил президента оказать ему доверие и разрешить принять участие в новых выборах главы региона. Владимир Путин ответил, что достигнутые результаты позволяют Белозерцеву выдвигаться на новый срок, и пожелал ему удачи. Их встреча прошла в видео-формате.

Губернатор отметил, что в последние годы в его регионе "наметилась позитивная динамика развития разных, основополагающих отраслей экономики - промышленности, сельского хозяйства, строительства, заметно улучшились условия и среда проживания в городах и селах". Он объяснил, что хотел бы закрепить эту динамику и сделать ее "необратимой", переизбравшись.

Кроме того он попросил президента поддержать включение в одну из федеральных программ строительства современной детской поликлиники с ориентировочной стоимостью 630 млн рублей.

"Конечно, у вас есть право, моральное право во всяком случае, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок на избрание в качестве главы Пензенской области. Но нужно, конечно, напрямую, особенно в этот период времени работать с избирателями, людьми, показывать, что сделано, и в то же время абсолютно объективно говорить о том, чего сделать не удалось", - сказал Путин.

10 июня заксобрание региона назначило выборы губернатора на 13 сентября.