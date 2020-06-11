Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:52Заразились
на 11.06В России 502 436+8 779В мире 7 360 239+118 004

Путин поддержал решение губернатора Пензенской области пойти на новый срок

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев попросил президента оказать ему доверие и разрешить принять участие в новых выборах главы региона. Владимир Путин ответил, что достигнутые результаты позволяют Белозерцеву выдвигаться на новый срок, и пожелал ему удачи. Их встреча прошла в видео-формате.

Губернатор отметил, что в последние годы в его регионе "наметилась позитивная динамика развития разных, основополагающих отраслей экономики - промышленности, сельского хозяйства, строительства, заметно улучшились условия и среда проживания в городах и селах". Он объяснил, что хотел бы закрепить эту динамику и сделать ее "необратимой", переизбравшись.

Кроме того он попросил президента поддержать включение в одну из федеральных программ строительства современной детской поликлиники с ориентировочной стоимостью 630 млн рублей.

"Конечно, у вас есть право, моральное право во всяком случае, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок на избрание в качестве главы Пензенской области. Но нужно, конечно, напрямую, особенно в этот период времени работать с избирателями, людьми, показывать, что сделано, и в то же время абсолютно объективно говорить о том, чего сделать не удалось", - сказал Путин.

10 июня заксобрание региона назначило выборы губернатора на 13 сентября.

Владимир Путин Пензенская область Иван Белозерцев

Новости по теме

Новости

Сдавать ЕГЭ решили на 10% меньше школьников, чем планировалось

Пандемия коронавируса

"Шереметьево" и еще девять аэропортов РФ подали заявки на "COVID-субсидии"

"Шереметьево" и еще девять аэропортов РФ подали заявки на "COVID-субсидии"
ДТП с участием Михаила Ефремова

Отпевание погибшего в ДТП с артистом Ефремовым прошло в Рязанской области

В кабмине допустили расширение программы льготной ипотеки под 6,5%

РЖД вернут обычный график "Сапсанов" с 24 июня

РЖД вернут обычный график "Сапсанов" с 24 июня

Директора ТЭЦ-3 арестовали по делу о разливе топлива

Изменение Конституции

В Кремле не исключили обращения Путина к гражданам на тему поправок в Конституцию

В Кремле не исключили обращения Путина к гражданам на тему поправок в Конституцию
Изменение Конституции

ЦИК не нашел подтверждений принуждения к участию в электронном голосовании

ЦИК не нашел подтверждений принуждения к участию в электронном голосовании

В российских музеях после их открытия введут масочно-перчаточный режим

В российских музеях после их открытия введут масочно-перчаточный режим
Пандемия коронавируса

Онищенко назвал дискредитацией страны заявления чиновника ВОЗ о данных РФ по COVID-19

Онищенко назвал дискредитацией страны заявления чиновника ВОЗ о данных РФ по COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');