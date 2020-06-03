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Почти 200 тысяч человек остались без света в Чечне из-за непогоды

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Жители трех районов Чечни остаются без электроснабжения, ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

Без электричества осталась часть бытовых потребителей в Урус-Мартановском, Ачхой-Мартановском и Грозненском районах (около 187 300 человек). Мощность отключенных потребителей - 30,5 МВт.

В пресс-службе ПАО "Россети Северный Кавказ" уточнили, что резкое ухудшение погодных условий спровоцировало массовые отключения на энергообъектах в нескольких регионах СКФО.

"Энергетики "Россети Северный Кавказ" в Чечне, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии оперативно устраняют последствия технологических сбоев на питающих центрах, которые спровоцированы ливнем, градом и шквалистым ветром до 25-30 м/с", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в Чечне решением штаба АО "Чеченэнерго" объявлен режим повышенной готовности, работы не прекратятся до полного возобновления режима энергоснабжения всех потребителей. В настоящее время энергетики вернули энергоснабжение большей части потребителей - порядка 98 тысяч жителей.

В регионах с неблагоприятными погодными условиями ведется круглосуточное дежурство оперативных служб, мониторинг метеоусловий, добавил собеседник "Интерфакса". Усилен контроль над работой электросетевого оборудования, а также проводятся внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи.

Чечня

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