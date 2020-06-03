Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:59Заразились
на 03.06В России 432 277+8 536В мире 6 378 238+112 046

В Чечне полностью восстановили энергоснабжение после разгула стихии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Энергетики завершили аварийные работы в Чечне, где из-за непогоды почти 200 тысяч человек в трех районах оставались без света. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Россети Северный Кавказ" вечером в среду.

"Дежурные бригады полностью восстановили энергоснабжение жителей Чечни, которые ранее остались без энергоснабжения из-за разгула стихии. Энергетики оперативно реализовали комплекс восстановительных мероприятий, и к данному часу энергоснабжение потребителей восстановлено", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что специалисты продолжают контролировать ситуацию на энергообъектах всего Северного Кавказа в связи с неблагоприятными погодными условиями, усилен мониторинг за их состоянием.

Ранее сообщалось, что почти 200 тыс. человек в Урус-Мартановском, Ачхой-Мартановском и Грозненском районах Чечни остались без света из-за непогоды. Также ухудшение погодных условий спровоцировало отключения на энергообъектах в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Чечня

Новости по теме

Новости
Авария на ТЭЦ в Норильске

"Гринпис" оценил экологический ущерб от ЧП в Норильске в 6 млрд рублей

В Минкомсвязи назвали бредом связь технологий 5G с появлением коронавируса

В Минкомсвязи назвали бредом связь технологий 5G с появлением коронавируса

ВС РФ проверит законность отказа мэрии Москвы от льготной аренды для малого бизнеса

Что произошло за день: среда, 3 июня

Авария на ТЭЦ в Норильске

Задержанный начальник цеха норильской ТЭЦ не стал давать показания

РФ и Саудовская Аравия согласились продлить сделку ОПЕК+ еще на июль

РФ и Саудовская Аравия согласились продлить сделку ОПЕК+ еще на июль

Вторую партию подаренных России американских аппаратов ИВЛ доставят в Москву 4 июня

Авария на ТЭЦ в Норильске

В Норильске задержан начальник цеха на ТЭЦ с разлившимся топливом

В Норильске задержан начальник цеха на ТЭЦ с разлившимся топливом

"Роснефть" выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

"Роснефть" выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Авария на ТЭЦ в Норильске

Путин поручил правоохранительным органам разобраться с замалчиванием ЧП в Норильске

Путин поручил правоохранительным органам разобраться с замалчиванием ЧП в Норильске
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');