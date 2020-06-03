В Чечне полностью восстановили энергоснабжение после разгула стихии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Энергетики завершили аварийные работы в Чечне, где из-за непогоды почти 200 тысяч человек в трех районах оставались без света. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Россети Северный Кавказ" вечером в среду.

"Дежурные бригады полностью восстановили энергоснабжение жителей Чечни, которые ранее остались без энергоснабжения из-за разгула стихии. Энергетики оперативно реализовали комплекс восстановительных мероприятий, и к данному часу энергоснабжение потребителей восстановлено", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что специалисты продолжают контролировать ситуацию на энергообъектах всего Северного Кавказа в связи с неблагоприятными погодными условиями, усилен мониторинг за их состоянием.

Ранее сообщалось, что почти 200 тыс. человек в Урус-Мартановском, Ачхой-Мартановском и Грозненском районах Чечни остались без света из-за непогоды. Также ухудшение погодных условий спровоцировало отключения на энергообъектах в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.