Мишустин призвал изменить практику предпочтения иностранным поставщикам в госзакупках

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин указал на необходимость изменить практику госзакупок и закупок госкомпаниями, когда заказчики отдают предпочтение иностранным поставщикам.

Об этом премьер заявил в ходе заседания правительства в четверг. На этом заседании рассматриваются поправки к закупочному законодательству, предусматривающие введение квот на закупку российской продукции.

Внесенные на рассмотрение поправки к законам "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) предусматривают, что правительство получит право утверждать перечень товаров, на которые будет распространяться норма о квотировании. Также правительство будет устанавливать размер квоты.

Стоит отметить, что действие положений о квотировании закупок будет распространяться не только на российскую продукцию, но и на товары, произведенные в странах ЕАЭС.

"Промышленность больше не будет бегать за заказчиком" - аппарат вице-премьера Борисова

"Если на данный момент промышленность бегает за заказчиком, пытаясь выиграть хотя бы часть конкурсных процедур, то с введением отраслевых квот для российских производителей заказчики будут вынуждены ориентироваться на отечественное", - говорится в пояснении аппарата вице-премьера РФ Юрия Борисова к рассмотрению этих поправок.

"Разумеется, речь идет исключительно о конкурентоспособных товарах и услугах. Преференции российским производителям должны быть в тех отраслях, в которых Россия достигла определенного уровня компетенции по критерию цена-качество", - также отмечается в документе. Для каждой из отраслей правительство установит индивидуальные квоты, подчеркнули в аппарате вице-премьера.

Возражения Минфина

Как сообщалось, эти законопроекты были подготовлены в январе-феврале текущего года Минпромторгом РФ. Тогда эти предложения не получили одобрения со стороны Минфина.

"Те вопросы и опасения, которые нами озвучиваются, касаются порядка реализации и достижения соответствующего показателя, - говорила в феврале руководитель департамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина Татьяна Демидова. - У нас нет концептуальных возражений по самой цели законопроекта - она понятна и правильна, но предложенный законопроект удлиняет закупочные процедуры, что противоречит основным указаниям правительства об оптимизации и ускорении закупок".

Дело в том, что по предложению Минпромторга при проведении квотируемых закупок заказчики должны будут продлевать срок подачи заявок на участие в закупке и признавать процедуру несостоявшейся, если на участие в ней не подано ни одной заявки с предложением российской продукции. Закупить же импортную продукцию или услуги госзаказчики смогут только в том случае, если по итогам продления опять не будет подано ни одной заявки с предложением товаров, услуг российского происхождения.

Это не первое такое предложение (о квотировании закупок российской продукции) Минпромторга. Так, летом прошлого года Минпромторг подготовил проект правительственного постановления, которым для товаров российского производства предлагалось установить долю в закупках государственных заказчиков в размере не менее 30% от годового объема закупок в 2020 году и не менее 50% - в 2021 году. Тогда предложение Минпромторга не поддержали Минфин и ФАС России.