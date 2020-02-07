Ведомства не согласовали поправки об ограничении госзакупок импортной продукции

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг подготовил поправки о жестком ограничении госзакупок иностранных товаров, но они до сих пор не одобрены в правительстве из-за разногласий министерства с Минфином, Минэкономразвития и ФАС, пишет РБК со ссылкой на источник в правительстве и в одном из ведомств.

Поправки разрабатывались по поручению вице-премьера Юрия Борисова. В конце 2019 года он предложил законодательно обязать госзаказчиков закупать у отечественных производителей не менее 50% объема приобретаемой продукции и ввести квоты на закупки российских товаров. Это предложение чиновник сформулировал по требованию президента Владимира Путина представить "четкие, понятные и внятные предложения по расширению участия предприятий оборонки в реализации нацпроектов".

Законопроект предусматривает, что правительство будет утверждать минимальную долю и порядок госзакупок отечественных товаров и услуг от общего годового объема и сферы закупок.

При проведении таких закупок заказчики должны будут продлевать срок подачи заявок на участие в закупке и признавать закупку несостоявшейся, если на конкурс не поступит ни одной заявки от российских поставщиков. Закупить же импортную продукцию или услуги госзаказчики смогут только, если после продления сроков на конкурс так и не заявятся российские производители.

Летом 2019 года были приняты поправки к 44-ФЗ, направленные на сокращение сроков проведения закупочных процедур. Они в том числе предусматривают право заказчика заключить соглашение с любым поставщиком с одобрения ФАС, если в закупке никто не принял участия.

Минпромторг также предложил обязать заказчика в описании закупки указывать характеристики под товары и услуги российского происхождения. Правительству предлагается дать право устанавливать особенности формирования максимальной цены контракта и цены контракта с единственным поставщиком на основе характеристик отечественных товаров.

Заказчик будет должен ежегодно выполнять установленную для него минимальную долю закупок и отчитываться, сколько он приобрел услуг и товаров российского происхождения. Если он не уложится в нормативы, ему придется публиковать обоснование, почему так получилось, следует из поправок.

Предложения Минпромторга должны поддержать российйских производителей и изменить сложившуюся практику, когда госзакупки организуют с описанием иностранной продукции, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Также попраки призваны решить вопросы диверсификации производства оборонных предприятий, чтобы они охотнее выпускали высокотехнологичную гражданскую продукцию.