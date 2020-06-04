Мать солдата, погибшего под танковым обстрелом на учениях, отсудила у Минобороны 4 млн руб.

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Лужский городской суд Ленинградской области обязал министерство обороны РФ выплатить компенсацию морального вреда матери солдата-срочника Андрея Виттиха, погибшего в 2017 году при учебных танковых стрельбах. Об этом сообщил "Интерфаксу" в четверг адвокат Дмитрий Герасимов.

"Сегодня суд постановил выплатить матери Виттиха в счет компенсации морального вреда за преступную халатность командиров 4 млн рублей", - сказал он.

Как сообщалось, 7 сентября 2017 года на военном полигоне в Ленинградской области во время плановых танковых стрельб офицеры небрежно отнеслись к своим должностным обязанностям и разместили четырех солдат, которые участвовали в тренировке в составе имитационных команд, в секторе прямого огневого поражения, не оборудовав участки красным флагом.

В результате выстрела снарядом 20-летний рядовой Виттих скончался на месте, трое его сослуживцев - Дмитрий Пахмутов, Вадим Габидуллин и Арсен Османов - получили тяжкий вред здоровью.

В феврале 2019 года суд признал виновными в халатности двух подполковников: начальник инженерных войск 6-й общевойсковой армии Денис Горелышев и начальник 33-го общевойскового артиллерийского полигона Виктор Кривошеин получили по три года лишения свободы условно.

Как рассказывал "Интерфаксу" адвокат потерпевших, офицеры признали свою вину, раскаялись в содеянном, принесли извинения потерпевшим, а также "добровольно и частично в незначительном размере компенсировали причиненный моральный вред".

5 сентября 2019 года Лужский городской суд взыскал с Минобороны 2,5 млн рублей в пользу Пахмутова, 1,5 млн и 500 тыс. рублей в пользу Габидуллина и Османова соответственно. Позже Ленинградский областной суд увеличил сумму компенсации на 2 млн рублей, общая итоговая сумма выплат Минобороны составила 6 млн рублей.