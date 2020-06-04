Руководителей банка в Саратове заподозрили в мошенничестве почти на 3 млрд рублей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Саратовской области добилась возбуждения в отношении одной из кредитных организаций региона уголовного дела о крупном мошенничестве, сообщается на сайте управления СКР в четверг.

Прокуратура по обращению председателя ЦБ РФ провела проверку исполнения законодательства и обнаружила, что в 2016-2017 гг. руководство и сотрудники банка совершали противоправные действия, направленные на вывод активов банка. Кредитная организация была доведена до банкротства, ущерб оценивается более чем в 2,9 млрд рублей.

По данным прокуратуры, руководители и сотрудники банка заключали кредитные договоры с организациями, имеющими сомнительную платежеспособность или заведомо неплатежеспособными. Перечисленные банком средства переводились на счета "технических" организаций, обналичивались и похищались, сообщает СУ СКР.

Прокуратура области направила материалы проверки в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).