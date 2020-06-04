Бывшего полицейского будут судить за фальсификацию дела сотрудника Госдумы

Думский чиновник в результате отсидел три года в колонии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд рассмотрит дело бывшего замначальника отдела антикоррупционного главка МВД Сергея Урядова. Как сообщила Генпрокуратура, его обвиняют в провокации и фальсификации доказательств, что привело к осуждению сотрудника Госдумы Андрея Вострова.

По версии следствия, Урядов, чтобы улучшить количественные показатели своей работы и обеспечить себе возможность продвижения по службе решил подделать доказательств совершения мошенничества начальником инженерно-технического отдела Управделами аппарата Госдумы Вострова.

Пособнику - Вадиму Алферову - Урядов поручил спровоцировать Вострова и дать ему денег за помощь в трудоустройстве в Госдуму двух человек, считает следствие. В результате провокции и фальсификации материалов оперативно-розыскной деятельности на Вострова завели уголовное дело. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Срок он отбыл и теперь признан потерпевшим по делу Урядова.

Алферова уже приговорили к реальному сроку. Востров подал гражданский иск к Урядову и потребовал компенсации.