Сотрудник "сугробовского" главка осужден за фальсификацию преступления

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд вынес приговор бывшему заместителю начальника 27 отдела управления "Б" антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК) Сергею Урядову за превышение полномочий.

"Приговором суда Урядову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в пятницу.

Урядов также лишен права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах на три года.

Согласно приговору, он признан виновным в превышении полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ).

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку материалы дела Урядова имеют гриф "совершенно секретно".

Согласно фабуле дела, Урядов хотел улучшить количественные показатели своей работы и обеспечить себе возможность дальнейшего продвижения по службе и карьерного роста. Для этого он под видом законной оперативно-розыскной деятельности организовал фальсификацию доказательств в отношении начальника инженерно-технического отдела Управления делами аппарата Госдумы Андрея Вострова. Об этом сообщили ранее в генеральной прокуратуре РФ.

В результате провокации и фальсификации материалов ОРД Востров был привлечен к уголовной ответственности и осужден к трем годам лишения свободы за особо крупное мошенничество. Впоследствии он был признан потерпевшим по делу Урядова.

Сообщник Урядова – Вадим Алферов – ранее был приговорен к двум с половиной годам колонии за фальсификацию дела Вострова.

Урядов работал в ГУЭБиПК, когда его возглавлял Денис Сугробов. Последний в рамках одного из самых резонансных уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов последних лет в 2017 году был приговорен к 12 годам колонии строгого режима за создание преступного сообщества, превышение полномочий и организацию провокаций взяток. Бывший начальника управления "Б" антикоррупционного главка Салават Муллаяров тогда получил десять лет колонии.