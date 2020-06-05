Арестован подозреваемый в хищении у иркутского предпринимателя партии масок на 31 млн рублей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Полицейские в Иркутске задержали мужчину, который подозревается в незаконном лишении свободы предпринимателя с целью хищения у него партии медицинских масок на сумму более 31 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, мужчина, зная, что его знакомый отправил большую партию медицинских масок в Ивановскую область, насильно лишил его свободы. Он привязал предпринимателя к батарее в его квартире на бульваре Постышева в Иркутске, где избивал и угрожал ему ножом до тех пор, пока последний не согласился изменить адрес поставки груза с масками на сумму более 31 млн рублей. Когда товар прибыл в указанное место, сообщники мужчины похитили груз и перевезли в Москву для дальнейшей продажи.

Освободившись, предприниматель незамедлительно обратился в правоохранительные органы. Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам.

В ходе обысков на оптовой базе в Москве сотрудниками полиции и СКР была обнаружена и изъята часть похищенных масок. Больше половины товара уже успели реализовать. Сейчас имущество предпринимателя доставлено в Иркутск.

Подозреваемому предъявлено обвинение по п.п. "в", "г" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия), п. "б" ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, в особо крупном размере).

В настоящее время 49-летний обвиняемый арестован. В пресс-службе ведомства агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что он уроженец Нижегородской области, постоянного места жительства не имеет.

Следователи устанавливают его сообщников. Кроме того, проверяется причастность обвиняемого к совершению преступлений на территории других регионов РФ.