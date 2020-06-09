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Продавец масок в Кемерове убил компаньона из-за спада продаж

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - 39-летнего жителя Кемерова задержали по подозрению в убийстве партнера, с которым они вместе продавали медицинские маски, сообщили в СКР. Подозреваемый признался, что они стали ссориться из-за спада спроса.

Погибшего нашли 8 июня на одной из улиц Рудничного района города. Он лежал рядом с собственным горевшим автомобилем. На теле нашли признаки насильственной смерти. Также у погибшего при себе нашли крупную сумму денег.

Подозреваемого задержали через несколько часов. Он рассказал, что они продавали импортные маски через компанию погибшего. Спрос упал, и у них остались около 150 000 нераспроданных масок. Компаньон начал требовать, чтобы подозреваемый вернул деньги за нераспроданный товар, они часто ссорились.

В очередной раз коммерсанты поругались, когда вместе ехали в машине. Водитель остановил ее на улице. Подозреваемый несколько раз ударил компаньона ножом в грудь, а затем поджег машину.

Потерпевший выбрался из салона и после этого умер от ран.

Рядом нашли следы крови подозреваемого, который порезался, подтвердила экспертиза.

Следователь попросит арестовать задержанного по делу об убийстве.

Мир спрятался за маской

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