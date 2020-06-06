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СКР назвал версию пожара с четырьмя погибшими детьми под Иркутском

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело в связи с гибелью четырех детей и их отца на пожаре в селе Баргадай, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.

"Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки, возгорание началось с веранды жилого дома. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в пресс-релизе.

В результате пожара погибли пять человек: четверо малолетних детей в возрасте от одного до шести лет, а также их отец. Мать детей проснулась от задымления, выбежала на улицу за помощью, однако спасти никого не удалось, женщина с ожогами доставлена в больницу.

По данным ведомства, семья состояла на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетним.

Прокуратура в связи с гибелью пяти человек, в том числе четверых детей, организовала проверку органов системы профилактики, сообщает прокуратура Иркутской области в субботу.

По данным надзорного ведомства, погибшие дети были в возрасте от двух до четырех лет. Госпитализированная женщина 1979 года рождения с ожогами второй степени находится в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, пожар в жилом доме на улице Беломестных в селе Баргадай Зиминского района произошел в 01:22 (20:22 мск). На момент прибытия пожарных горел дом и надворные постройки, была угроза перехода огня на рядом стоящие дома. В 02:52 (21:52 мск) пожар локализован на площади 422 кв. м, в 05:28 (00:28 мск) ликвидировано открытое горение.

В результате пожара уничтожены жилой дом и надворные постройки на общей площади 422 кв. м. Обнаружены останки тел предположительно пятерых погибших.

В тушении были задействованы 35 человек и 11 единиц техники.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пожар в частном доме под Иркутском унес жизни четверых детей и их отца. По его данным, женщина, предварительно мать детей, госпитализирована в тяжелом состоянии.

"Семья была многодетной и социально проблемной, родители злоупотребляли алкоголем, жили на социальные выплаты на детей. И накануне получили очередную выплату. Пять детей находились на воспитании родственников, еще четверо проживали с родителями. Предварительно, взрослые, злоупотребив алкоголем, устроили пожар", - сказал источник.

Иркутская область

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